Вице-чемпион Европы Данилеян назвал большой ошибкой отстранение России от международных стартов

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Данилеян в интервью «СЭ» прокомментировал временное отстранение российских фигуристов от международных турниров под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев).

«Для меня да, это ошибка. Потому что кто будет двигать спорт? Особенно если это касается пар и девушек, здесь у нас лидирующие позиции. Да, в танцах у россиян и так сильные конкуренты есть, в мужчинах тем более. Но как теперь им и нам конкурировать? Мы-то между собой побьемся, они тоже, но без особой интриги. Мы от этого особо ничего не потеряем в плане смотрибельности, зрителей, количества поддержки, наоборот, только приумножим», — сказал Даниелян.

Отметим, что ранее Артур рассказал о возможности выступления за сборную Армении.