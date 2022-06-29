Вице-чемпион Европы из России рассказал о возможности сменить гражданство и выступать за Армению

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Даниелян в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможном переходе в сборную Армении.

«Я могу выступать за Армению. Но нужно несколько лет, чтобы заработать там репутацию. В плане фигурного катания Армения только развивается. В России даже без международных соревнований на внутреннем уровне много сильных мальчиков, с которыми интересно конкурировать. Я немного выбыл из первых рядов, и мне надо сначала на внутреннем уровне теперь показать себя. Поэтому... Я даже и не задумывался отдельно об этом. Выступаю и выступаю. Даже с тренерами как было, я ни разу сам тренеров не менял. Мой первый тренер довела меня до определенного уровня и передала второму. Дальше меня вели до профессионального уровня — нужно было решать, куда переезжать, Москва или Питер. В Питер я не хотел, а в Москве были варианты — либо к Этери Георгиевне (Тутберидзе) мог пойти, либо к Елене Германовне (Буяновой). Насмотрелся интервью с их ученицами — Аделиной (Сотниковой) и Юлей (Липницкой).

Почему-то сердце мне сказало — к Елене Германовне. Так что сам я тренеров никогда не менял, делал это, только когда они сами мне говорили. Так же и со страной. Я начал кататься за Россию, так же и продолжаю. Что-то менять теперь большого смысла нет, потеряешь много времени... А много времени-то и нет. Хочется кататься и выступать», — сказал Даниелян.

Отметим, что у фигуриста есть армянские семейные корни.