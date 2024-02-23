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23 февраля, 17:30

Аршавин — о дисквалификации Валиевой: «Обидно за нее, если честно»

Сергей Разин
корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Reuters

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

«Когда ждали церемонию открытия Игр будущего, разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного. Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее оргкомитет Игр будущего рассматривал возможность исключить Валиеву из числа почетных гостей мероприятия после допинговой дисквалификации, однако спортсменка приняла участие в церемонии открытия первых в истории мультиспортивных фиджитал-соревнований.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: https://tass.ru/sport/20069195
Андрей Аршавин
Камила Валиева
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