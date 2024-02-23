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23 февраля, 21:37

Бобслеист Воевода считает, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации

Алина Савинова
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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, бобслеист Алексей Воевода рассказал, что думает о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах... Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях? Это творческая деятельность — кто может ее запретить человеку? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными. В приоритете — наше право», — цитирует Воеводу «Газета.Ru».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года. 17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Алексей Воевода
Камила Валиева
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