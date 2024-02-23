Фигуристка Боброва назвала бесценной возможность выступить на Олимпиаде в Сочи

Фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым вспомнила о выступлении на Олиспиаде в Сочи в 2014 году.

«На Играх мы достигли главного результата карьеры — это золото Олимпийских игр. К сожалению, у нас не получилось завоевать то место, на котором мы очень рассчитывали, в личном турнире, но это уже отдельная история. В принципе иметь возможность выступить на Олимпийских играх, еще и на своей родной земле, — это дорогого стоит. Такую возможность — выступать на Олимпиаде, в своей родной стране, при многотысячной, даже многомиллионной публикой, которая тебя изо всех сил поддерживает — имеют не все спортсмены высшего уровня. Это бесценно», — цитирует Боброву ТАСС.