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23 февраля, 10:54

Фигуристка Боброва назвала бесценной возможность выступить на Олимпиаде в Сочи

Виктория Кравченко
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Фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым вспомнила о выступлении на Олиспиаде в Сочи в 2014 году.

«На Играх мы достигли главного результата карьеры — это золото Олимпийских игр. К сожалению, у нас не получилось завоевать то место, на котором мы очень рассчитывали, в личном турнире, но это уже отдельная история. В принципе иметь возможность выступить на Олимпийских играх, еще и на своей родной земле, — это дорогого стоит. Такую возможность — выступать на Олимпиаде, в своей родной стране, при многотысячной, даже многомиллионной публикой, которая тебя изо всех сил поддерживает — имеют не все спортсмены высшего уровня. Это бесценно», — цитирует Боброву ТАСС.

В командном турнире на Олимпийских играх в Сочи Боброва была капитаном. В сборную вошли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, пары Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Ксения Столбова — Федор Климов, а также дуэты Боброва — Соловьев, Елена Ильиных — Никита Кацалапов.

Источник: https://tass.ru/sport/20065979
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
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