Анна Щербакова — о конкурентах: «Тяжело заводить дружбу с кем-то из своего вида. Не понимаю такого»

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ» о взаимоотношениях с соперниками.

«У меня все друзья сейчас уже не из фигурного катания. Мне тяжело заводить дружбу с кем-то из нашего вида, тем более с прямыми конкурентами… Я не понимаю такую дружбу, но говорю лично про себя. Можно общаться с кем-то из одиночного хорошо, из пар, но не скажу, что я с кем-то близко общаюсь. Максимум пожелать удачи, могу кому-то симпатизировать. Не более.

Какая атмосфера на разминке? Знаете, смотря какая пара рядом… Но вообще все хорошие ребята. Мы не дружим с ними не потому, что они какие-то не такие. Просто у нас общая цель, одна на всех. А пьедестал — не резиновый… На разминке все ведут себя прекрасно, проблем нет», — сказала Щербакова.

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.