Сын чемпиона мира фигурист Наумов рассказал о том, как из-за родителей бросал спорт

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, как закончил со спортом перед началом сезона, но решил вернуться.

После короткой программы на Чемпионате четырех континентов он идет в группе лидеров с 76 баллами. Наумов — сын чемпионов мира в парном катании 1994 года Вадима Наумова и Евгении Шишковой.

— Какая цель на этом турнире?

— Мы не очень думаем об этом, в первую очередь — для experience (опыта). У меня был перерыв, я не катался 7-8 месяцев, просто не ходил на каток, ничего не делал, хотел другим чем-нибудь заняться. Когда обратно вернулся в спорт, это было летом в прошлом году, я стал делать планы — по неделе, одна, вторая, и так потихонечку, и так мы день за днем, месяц за месяцем идем. Очень далеко не смотрим. С нуля за семь месяцев снова дойти до сюда, до этого результата — это самое главное. В следующем сезоне будем думать о большем, планы изменятся, увеличатся. Но пока идем неделя в неделю.

— Что было в голове, когда ты бросал спорт?

— Это очень долго объяснять, но если сократить... Все-таки тяжело, когда родители — твои тренера. Тяжело было для нас, потому что фигурное катание у нас было 24 часа в сутки. От этого голова болела иногда, тяжело было. Как сказать по-русски... Просто я не знал, что я хотел делать. Не знал, что для меня было важно. Был потерян. Если бы я продолжал в том же духе, если бы мой мозг существовал в том же состоянии, то ничего хорошего не получилось бы. Это не было правильно ни для родителей, ни для меня, ни для кого. Поэтому я решил отступить, поделать что-нибудь другое, понять, что это такое — фигурное катание, что оно для меня значит. В конце концов, я очень рад, что так получилось. Я пришел обратно в спорт, понял, что целую жизнь отдал этому спорту. В этих конфликтах потерялось очень важное — что мне нравится кататься. Я не мог бы это отдать ни за что, — признался Наумов.

Чемпионат Четырех континентов с участием неевропейских фигуристов будет идти до 12 февраля в американском Колорадо-Спрингсе.