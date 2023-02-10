Ким выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов-2023
Корейская фигуристка Елим Ким набрала 72,84 балла в короткой программе на чемпионате четырех континентов-2023. Она показала лучший результат.
Второй стала американка Изабо Левито — 71,50 балла, а замкнула тройку Че Йон Ким из Кореи — 70,86 балла.
Колорадо Спрингс (США)
Чемпионат четырех континентов-2023
Женщины
Короткая программа
1. Елим Ким (Корея) — 72.84.
2. Изабо Левито (США) — 71.50.
3. Че Йон Ким (Корея) — 70.86.
4. Эмбер Гленн (США) — 69.63.
5. Брейди Теннел (США) — 69.49.
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