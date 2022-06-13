Американская пара Ледюк и Кейн-Гриббл завершила карьеру

Американские фигуристы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, выступавшие в парном катании, сообщили, что завершают спортивную карьеру.

«Спасибо моей маме, моему отцу, Нине Мозер и всей ее команде за то, что предоставили нам возможности, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру, что мы можем достичь всего, о чем мечтаем», — написала Кейн-Гриббл в соцсетях.

32-летний Ледюк собирается стать тренером, а 26-летняя Кейн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу.

Кейн-Гриббл и Ледюк выступали в паре с сезона-2016/17. Они дважды выигрывали чемпионат США, в 2018-м взяли серебро чемпионата четырех континентов.

На Играх-2022 в Пекине пара заняла 8-е место. При этом Ледюк стал первым небинарным спортсменом в истории зимних Олимпиад.