Американка Липински выступила против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Тара Липински негативно высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Повышение возрастного ценза — это быстрая поправка, которая лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне, но не поможет остановить абьюз. Эти молодые спортсмены все еще будут кататься в этой испорченной системе, вы просто не увидите их, пока им не исполнится 17», — написала Липински в социальных сетях.

Также Липински опровергла информацию о том, что травмы вынудили ее рано завершить спортивную карьеру.

«Я перешла к профессиональной карьере и гастролям, потому что мне этого хотелось. Не из-за травм. Никто не должен решать за вас, когда переходить к другой фазе жизни.

Кто сказал, что моя карьера должна была быть образцом долголетия? Разве моя карьера и жизнь не должны основываться на решениях, которые удовлетворяют меня, а не на том, чего хотели бы другие?

Вы хотите сказать, что я перестала кататься в 20 лет из-за травмы? Это не так", — добавила экс-фигуристка.

Конгресс ISU 7 июня принял решение повысить минимальный возраст спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.