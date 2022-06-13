Елизавета Туктамышева рассказала, как ее путали с Элизабет Турсынбаевой

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, то из-за похожего произношения фамилий на соревнованиях обычно путала себя с одиночницей из группы Этери Тутберидзе, представляющей Казахстан, Элизабет Турсынбаевой.

«У меня на соревнованиях так обычно было. Они же еще по-английски произносят, а фамилии и без того похожи. И я путала постоянно, когда мы были в разных разминках и объявляли ее. Думала: «Господи, куда мне, когда, что...» — сказала Туктамышева Sport24.

22-летняя Турсынбаева сообщила о завершении спортивной карьеры в сентябре 2021 года.