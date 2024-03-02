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2 марта, 08:45

Стали известны заявки команд на короткую и произвольную программы Кубка Первого канала 2024

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны заявки команд на короткую и произвольную программы Кубка Первого канала 2024.

Команда Алины Загитовой

Короткая программа: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Ксения Синицына, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Иван Рамзенков.

Произвольная программа: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Роман Савосин.

Команда Анны Щербаковой

Короткая программа: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Фролова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев.

Произвольная программа: Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Петр Гуменник, Даниил Самсонов.

Команда Елизаветы Туктамышевой

Короткая программа: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Мария Агаева, Софья Муравьева, Александр Самарин, Матвей Ветлугин.

Произвольная программа: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Арсений Федотов, Лев Лазарев.

Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Анна Щербакова. Кубок Первого канала: команды Загитовой, Щербаковой и Туктамышевой в борьбе за трофей. Онлайн-трансляция

Алина Загитова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
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Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
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