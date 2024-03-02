Стали известны заявки команд на короткую и произвольную программы Кубка Первого канала 2024
Стали известны заявки команд на короткую и произвольную программы Кубка Первого канала 2024.
Команда Алины Загитовой
Короткая программа: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Ксения Синицына, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Иван Рамзенков.
Произвольная программа: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Роман Савосин.
Команда Анны Щербаковой
Короткая программа: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Фролова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев.
Произвольная программа: Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Петр Гуменник, Даниил Самсонов.
Команда Елизаветы Туктамышевой
Короткая программа: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Мария Агаева, Софья Муравьева, Александр Самарин, Матвей Ветлугин.
Произвольная программа: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Арсений Федотов, Лев Лазарев.