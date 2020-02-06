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Американцы Хаббелл/Донохью идут первыми после ритм-танца на чемпионате четырех континентов

16:36

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью лидирует после ритм-танца на чемпионате четырех континентов, набрав 85,95 балла.

На втором месте располагается еще одна американская танцевальная Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — у них 85,76 балла. Третьими после ритм-танца идут канадцы Пайпер Гиллес / Поль Пуарье с 83,92 балла.

Произвольный танец на турнире танцоры представят 7 февраля, начиная с 7.30 по московскому времени.

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