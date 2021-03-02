Загитова собирается катать новую программу на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих планах. Она отметила, что покажет новую программу на шоу тренера Этери Тутберидзе.

«Программы? Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее, — цитирует Загитову Sport24 2 марта. — Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы, серебряный призер чемпионата Европы.