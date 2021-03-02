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Загитова собирается катать новую программу на шоу Тутберидзе

21:26
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих планах. Она отметила, что покажет новую программу на шоу тренера Этери Тутберидзе.

«Программы? Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее, — цитирует Загитову Sport24 2 марта. — Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы, серебряный призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-03-02-zagitova-tochno-znayu-chto-na-shou-tutberidze-ya-budu-katat-novuyu-programmu

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