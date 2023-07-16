Загитова раскрыла секрет чемпионов: «Тренироваться и не пить»

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом.

«Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте? Тренироваться и не пить!» — приводит слова Загитовой Sport24.

Ранее стало известно, что финансовое состояние 21-летней фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.