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16 июля, 23:33

Загитова раскрыла секрет чемпионов: «Тренироваться и не пить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом.

«Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте? Тренироваться и не пить!» — приводит слова Загитовой Sport24.

Ранее стало известно, что финансовое состояние 21-летней фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Алина Загитова. Американцы назвали Загитову самой сексуальной фигуристкой мира. И оценили ее состояние в миллионы долларов

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
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