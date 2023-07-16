Валиева включила Трусову и Щербакову в число своих кумиров в фигурном катании

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своих кумирах в фигурном катании.

«Первый раз я познакомилась с фигурным катанием в 2014 году, когда увидела по телевизору Юлю Липницкую. На следующий день пошла на тренировку и сказала: «Хочу вращаться, как Юлия Липницкая». Потом была Евгения Медведева и ее просто фантастические программы, также Алина Загитова. Когда я пришла в группу Этери Тутберидзе, увидела Сашу Трусову, Аню Щербакову и Алену Косторную. Они начали напрыгивать четверные прыжки, что казалось за гранью для женщин. Когда ты находишься в этой обстановке, начинаешь тянуться к ним — столько же прыгать, столько же заниматься. Очень много я смотрела, как тренируется Саша, застала Алину Загитову. В данный момент мне это очень помогает», — цитирует Валиеву Sport24.

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Также на ее счету победа в финале юниорского «Гран-при» сезона-2019/20, победы на этапах «Гран-при» — Skate Canada-2021, Rostelecom Cup-2021 и две серебряные медали чемпионата России (2021, 2023). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе Этери Тутберидзе.