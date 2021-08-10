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Алина Загитова опубликовала фотографию с Диной и Ариной Авериными

22:18
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала фотографию с художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными.

Девушка выложила снимок, сопроводив его мотивационной подписью.

«Спорт — это тяжелый труд и ответственность. Каждый спортсмен знает, что невозможно достичь победы без ежедневных, порой изнурительных тренировок, оттачивания мастерства, доведения его до совершенства. Но есть и неосязаемые, непредсказуемые факторы — удача, чья-то оценка, поддержка на трибунах», — написала Загитова.

7 августа в финале личного многоборья Олимпиады в Токио по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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