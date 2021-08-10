Алина Загитова опубликовала фотографию с Диной и Ариной Авериными
22:18
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала фотографию с художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными.
Девушка выложила снимок, сопроводив его мотивационной подписью.
«Спорт — это тяжелый труд и ответственность. Каждый спортсмен знает, что невозможно достичь победы без ежедневных, порой изнурительных тренировок, оттачивания мастерства, доведения его до совершенства. Но есть и неосязаемые, непредсказуемые факторы — удача, чья-то оценка, поддержка на трибунах», — написала Загитова.
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