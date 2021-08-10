Президент ФФККР Горшков заявил, что вместо этапа «Гран-при» во Франции россияне поедут в Словению и Красноярск

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал, что с высокой долей вероятности вынужденные отказаться от участия на этапах юниорской серии «Гран-при» во Франции россияне выступят на этапах в Словении и Красноярске.

Ранее стало известно о том, что российские участники двух французских этапов юниорского «Гран-при» не смогут попасть в Куршавель на соревнования из-за ужесточения антикоронавирусных правил в регионе. Среди заявленных на этап в Куршавеле фигуристов Вероника Жилина и Софья Самоделкина.

«Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку, — сказал Горшков. — В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении. Главное, что в ISU пошли нам на встречу и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно. Также правильно, что поменяют систему отбора в финал «Гран-при», это сделано по просьбе нашей стороны».

Первый и второй этапы серии пройдут во французском Куршевеле с 18 по 28 августа. Этап в Красноярске пройдет с 15 по 18 сентября. Соревнования в столице Словении Любляне запланированы на 22-25 сентября.

Добавим, что вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о том, что в ISU готовят новый регламент отбора в финал юниорской серии «Гран-при».