ISU отменил проведение Мемориала Ондрея Непелы

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение турнира серии ISU Challenger — «Мемориал Ондрея Непелы».

Об отмене указано на официальном сайте организации. Причины не разглашаются.

Соревнования, которые проходят в Словакии, должны были состояться с 30 сентября по 2 октября. В 2020 году турнир уже был отменен из-за пандемии коронавируса.