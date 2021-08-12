ISU отменил проведение Мемориала Ондрея Непелы
17:34
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение турнира серии ISU Challenger — «Мемориал Ондрея Непелы».
Об отмене указано на официальном сайте организации. Причины не разглашаются.
Соревнования, которые проходят в Словакии, должны были состояться с 30 сентября по 2 октября. В 2020 году турнир уже был отменен из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/events/list.events/-?year=2021&month=08&day=12&start=30
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