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ISU отменил проведение Мемориала Ондрея Непелы

17:34
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Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение турнира серии ISU Challenger — «Мемориал Ондрея Непелы».

Об отмене указано на официальном сайте организации. Причины не разглашаются.

Соревнования, которые проходят в Словакии, должны были состояться с 30 сентября по 2 октября. В 2020 году турнир уже был отменен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/events/list.events/-?year=2021&month=08&day=12&start=30

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