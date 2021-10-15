Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после турнира Budapest Trophy
15 октября, 21:39
Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал результаты турнира серии ISU Challenger Budapest Trophy.
«Да, было непросто... И грустно. И весело. По-разному... Живем! И двигаемся дальше!
Всем спасибо, кто поддерживал и делал это от души", — написал Алиев в Instagram.
Алиев набрал за короткую и произвольную программы 230,63 балла и занял второе итоговое место.
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