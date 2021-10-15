Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после турнира Budapest Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал результаты турнира серии ISU Challenger Budapest Trophy.

«Да, было непросто... И грустно. И весело. По-разному... Живем! И двигаемся дальше!

Всем спасибо, кто поддерживал и делал это от души", — написал Алиев в Instagram.

Алиев набрал за короткую и произвольную программы 230,63 балла и занял второе итоговое место.