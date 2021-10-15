Шанаева и Нарижный заняли третье место на турнире Budapest Trophy

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место на турнире Budapest Trophy.

В произвольной программе фигуристы получили 105,35 балла. По сумме выступлений танцевальная пара набрала 174,90 балла.

Первое место заняли Тина Гарабедян и Симон Прю-Сенекаль из Армении (181,05). На второй позиции Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс из Литвы (181,01).