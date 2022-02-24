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Фигурное катание

Сегодня, 16:09

Алиев лидирует после короткой программы в финале Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Дмитрий Алиев выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. За прокат он получил 91,87 балла.

Вторую позицию занимает Алексей Ерохов, который набрал за короткую программу 88,59 балла. Замыкает тройку лидеров Макар Игнатов, получивший 83,06 балла.

Произвольные программы мужчины представят 25 февраля.

Фигурное катание

Финал Кубка России, Саранск

Мужчины

Короткая программа

1. Дмитрий Алиев — 91,87,

2. Алексей Ерохов — 88,59,

3. Макар Игнатов — 83,06,

4. Матвей Ветлугин — 82,25

5. Петр Гуменник — 75,02,

6. Роман Атояр — 73,35,

7. Андрей Лазукин — 72,81

8. Даниил Буташнов — 64,08

9. Георгий Шестернев — 52,90

Фигурное катание
Алексей Ерохов
Дмитрий Алиев
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