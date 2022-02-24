Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:05

Алена Косторная поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения

Екатерина Савостина
Корреспондент

Чемпионка Европы Алена Косторная поздравила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с днем рождения. 24 февраля ей исполнилось 48 лет.

«С днем рождения, Этери Тутберидзе! Спасибо за ваше терпение и вашу работу со мной», — написала Косторная в Instagram.

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

За свою карьеру Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, серебряных призеров Игр Евгению Тарасову/Владимира Морозова и других.

Фигурное катание
Алена Косторная
Этери Тутберидзе
0

Читайте также

УЕФА заявил, что все сегодняшние матчи Лиги Европы будут сыграны по расписанию
«Дети спасли мою карьеру». Дисквалифицированная МОК лыжница вернулась и стала героем дня на чемпионате России
Что такое нейтральный статус? К чему приговорил Россию спортивный арбитраж
Тер Штеген рассказал, что думает о «Наполи»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев лидирует после короткой программы в финале Кубка России

Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости