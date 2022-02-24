Алена Косторная поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения

Чемпионка Европы Алена Косторная поздравила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с днем рождения. 24 февраля ей исполнилось 48 лет.

«С днем рождения, Этери Тутберидзе! Спасибо за ваше терпение и вашу работу со мной», — написала Косторная в Instagram.

За свою карьеру Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, серебряных призеров Игр Евгению Тарасову/Владимира Морозова и других.