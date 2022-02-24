Команда Тутберидзе поздравила тренера с днем рождения
Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с днем рождения специалиста. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.
«Мы от души Вас поздравляем с днем рождения!
В соцсети опубликовано видео с Тутберидзе в разные моменты жизни.
Здоровья Вам и счастья на пути!
На льду успехов, сил и вдохновения!
К высоким целям каждый день идти!
Пусть в этот день сбываются желания!
Тепла в душе и радости во всем!
Любви, добра, поддержки, понимания!
Эмоций ярких больше с каждым днём!
Надежды, веры, мира и терпения!
Пускай в душе сияет солнца свет!
Не знать печали, грусти и сомнения!
Удачи, счастья и больших побед!" — говорится в поздравлении.
Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.