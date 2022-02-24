Команда Тутберидзе поздравила тренера с днем рождения

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с днем рождения специалиста. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.

«Мы от души Вас поздравляем с днем рождения!

В соцсети опубликовано видео с Тутберидзе в разные моменты жизни.

Здоровья Вам и счастья на пути!

На льду успехов, сил и вдохновения!

К высоким целям каждый день идти!

Пусть в этот день сбываются желания!

Тепла в душе и радости во всем!

Любви, добра, поддержки, понимания!

Эмоций ярких больше с каждым днём!

Надежды, веры, мира и терпения!

Пускай в душе сияет солнца свет!

Не знать печали, грусти и сомнения!

Удачи, счастья и больших побед!" — говорится в поздравлении.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.