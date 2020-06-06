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Алиев и Самарин сдали тесты на коронавирус. Завтра они выйдут на лед

23:30
Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщил тренер Алиева Евгений Рукавицын. Завтра спортсмены выйдут на лед и приступят к тренировкам.

«Сегодня пришли результаты, второе тестирование на коронавирус у всех ребят и тренеров дало отрицательный результат, — цитируют Рукавицына «РИА Новости». — С завтрашнего дня мы выходим на лед».

Алиев и его товарищ по группе Рукавицына Макар Игнатов находятся на федеральной базе в Кисловодске с понедельника. Также на сборе находится Самарин с тренером Светланой Соколовской и еще один фигурист ее группы Марк Кондратюк.

21-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы и серебряный призер чемпионата Европы. В активе 21-летнего Александра Самарина бронзовая медаль европейского чемпионата.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200606/1572575695.html

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