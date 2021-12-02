Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к Евгению Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, как он относится к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Семьями мы никогда с ним и не общались, — сказал Плющенко в интервью Youtube-каналу Super. — Нормальные ли у нас отношения? Ну да. Наше противостояние давно забыто? Конечно. Мы выбрали абсолютно разные пути развития было... Я иногда говорю: я буду умирать — мне опять будут задавать вопрос, уже умирающему, про мое отношение к Жене.

Мое понимание Жени: это гениальнейший спортсмен. Я всегда это говорил и буду говорить. Выступал, начиная со мной, заканчивая энным количеством лет после меня, столько медалей... Четыре медали Олимпиады. Как спортсмен — это гениальная личность, честно. Вот честно. Как человек — не знаю».

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года.