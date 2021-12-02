Алина Загитова удалила откровенное видео в купальнике после критики подписчиков

Российская фигуристка Алина Загитова удалила видео в TikTok после того, как подписчики раскритиковали ее за то, что она снялась в ролике в купальнике.

Девушку упрекнули в том, что она, будучи татаркой, выставляет свое тело на всеобщее обозрение. После большого количества комментариев о ее неподобающем поведении она решила удалить ролик из соцсети.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 по фигурному катанию. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».