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Алина Загитова удалила откровенное видео в купальнике после критики подписчиков

Загитова удалила видео в TikTok после критики ее видео в купальнике
18:47
Алина Загитова. Фото «СЭ»
Алина Загитова. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова удалила видео в TikTok после того, как подписчики раскритиковали ее за то, что она снялась в ролике в купальнике.

Девушку упрекнули в том, что она, будучи татаркой, выставляет свое тело на всеобщее обозрение. После большого количества комментариев о ее неподобающем поведении она решила удалить ролик из соцсети.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 по фигурному катанию. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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