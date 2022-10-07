Ягудин о конфликте с Плющенко: «Мне стало обидно. Хотя, ладно, не очень»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал свой конфликт с двукратным победителем ОИ Евгением Плющенко.

«Женя произнес фразу, что я не умею кататься. Мне стало обидно... Хотя, ладно, не очень обидно. Два вопроса — две дискуссии. Ничего не происходит, все хорошо. Скажу ли я в ответ, что Плющенко не умеет кататься? Нет, никогда так не скажу. Я всегда говорил, посмотрите на заслуги этого человека — они говорят сами за себя. Скажу так: это гениальный спортсмен», — приводит слова Ягудина Sport24.

42-летний спортсмен также рассказал о возможности своего участия на турнире шоу-программ, который пройдет в этом сезоне.

«Ну, я даже в эфире Первого канала говорил об этом турнире. Когда меня Александр Гришин спросил: «Ну что, готов?» Я ответил, что, в принципе, готов. Но исходя из того, что я старенький, сказал: «До Нового года бы дожить, а дальше будет видно». Собственно, с Ильей Авербухом уже переговорил. Если мы все же дойдем выступить с этой идеей, храм моего творчества для него открыт, будем вместе творить. Я не исключаю — почему бы и нет? Давно уже все было откатано и сыграно. Если сможем и у зрителей будет желание нас увидеть — будет хорошо», — добавил Ягудин.

3 октября Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным в турнире по шоу-программам и сказал, что Алексей не умеет кататься. На что Ягудин в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением в турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира. Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.