Алексей Ягудин получил роли в двух сериалах

Накануне ледового шоу «Чемпионы» в Сочи олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих дальнейших планах и оценил ситуацию с отменой международных стартов в фигурном катании.

— Какие у вас планы после «Ледникового периода»?

— Видите, какую значимость приобрел телевизионный проект, что вопросы формулируются именно так! Такое впечатление, что «Ледниковый период» стал ядром нашей жизни. А дальше... Дальше — жизнь. Сегодня круто, что у нас всех и у меня, в частности, есть возможность кататься здесь, на шоу «Чемпионы». Прошло почти 10 месяцев, как мы выступали в прошлый раз, а нам уже не 15-20 лет, чтобы такой простой не сказывался.

Сезон в фигурном катании получился совсем скомканным, но федерация фигурного катания в лице Горшкова и Когана делает все возможное, чтобы фигурное катание как вид спорта не то, чтобы совсем не исчез — исчезнуть оно не может, — но не лег не дальнюю полочку в шкафу. Прошел сумасшедший чемпионат России в Челябинске. Ситуация крайне тяжелая, и очень хочется, чтобы наш мир вернулся в норму. Хотя такого мира, что был год назад, уже не существует. Такое вот «оптимистичное» заявление.

Что касается моих планов, то я получил роли в двух сериалах. Один — «Грех» — это реальная история 20-летней давности. Также на Первом канале стартует новый проект, и съемки проходили три дня подряд. Мотивационные лекции ушли в онлайн-формат. Начинается очередной сезон проекта «Галерея красоты» в Белоруссии.

— Кем вы хотели стать в детстве? — спросили Ягудина дети из сочинской школы журналистики

— На сто процентов помню этот момент. Я хотел стать либо таксистом, либо шофёром-дальнобойщиком. Но мама решила чуть иначе и отдала меня в фигурное катание.

— Хотели все бросить? Что стало для вас мотивацией, чтобы этого не произошло?

— Меня доступно мотивировали родители. Жестко, четко, по делу. То же касается и учёбы в школе, которую я закончил с серебряной медалью. (Игорь Рабинер)