Жулин: «Смена гражданства Морозовой и Еременко не станет большой потерей для российского фигурного катания»

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на информацию о том, что российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко могут сменить спортивное гражданство.

«Если Морозов/Еременко сменят гражданство, то для российского фигурного катания не станет большой потерей, у нас много хороших фигуристов. Абсолютно не удивлен, что хотят сменить гражданство, у нее есть французское гражданство уже. Почему бы и нет? Они будут выступать на чемпионатах Европы и мира, если допустят», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Ранее РИА Новости сообщало, что танцевальный дуэт хочет сменить спортивное гражданство на французское. Затем появилась информация, что Морозов и Еременко подарили букет цветов тренеру Анжелике Крыловой и сообщили о скором вылете в США.