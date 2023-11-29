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Сегодня, 10:06

РИА «Новости»: российская пара Морозов/Еременко может сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Морозов и Еременко могут сменить спортивное гражданство
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в паре в танцах на льду, могут сменить спортивное гражданство, утверждает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, не связанные друг с другом.

По данным информационного агентства, спортсмены прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции, который появился у них около полугода назад.

Изначально спортсмены собирались выступить на чемпионате России, а после этого начать оформление документов, но Морозов получила травму на этапе «Гран-при России» в Красноярске, из-за которой пара до сих пор не смогла полноценно выступить ни на одном соревновании в сезоне-2023/24. В Красноярске Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой на раскатке перед произвольным танцем, у фигуристки повреждение ноги.

В связи с тем что отбор на чемпионат России велся на основе результатов «Гран-при России», Морозов и Еременко лишились шансов выступить на первенстве страны.

По данным РИА «Новости», Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы с большой долей вероятности переедут в США, где их тренировки будет курировать Николай Морозов, отец Аннабель.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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