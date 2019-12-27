Александр Самарин: «К чему сейчас красивые слова? Не хочу комментировать произошедшее»

Российский фигурист Александр Самарин был немногословен после произвольной программы на чемпионате России.

Спортсмен набрал 252,74 балла, проигрывая Артура Даниеляну после двух разминок. Однако Даниелян может пропустить взрослые турниры, так как сейчас катается среди юниоров.

— Хотел бы сказать спасибо всей своей команде и болельщикам за прием. Оценивать прокат пока не могу, может быть, позже. Было ли все нормально физически? А какая разница? К чему сейчас красивые истории? Извините, но не сейчас, — сказал Самарин в микст-зоне. (Дмитрий Кузнецов)

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