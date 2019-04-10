Александр Горшков: "Физическая усталость будет влиять на сборную на командном ЧМ"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает, что физическая усталость может повлиять на выступление сборной России на командном чемпионате мира. Турнир пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

- Ожидаю, что наши спортсмены будут хорошо кататься, это самое большое ожидание. Какие будут результаты? Не знаю, я не тотализатор. Все же люди, конец сезона, все свои силы отдали на чемпионате мира, который был главным стартом сезона, - цитирует ТАСС Горшкова. - Кому-то что-то на чемпионате мира не удалось, посмотрим, будем болеть, будем надеяться. Физическая усталость в первую очередь будет влиять.