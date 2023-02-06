Александр Галлямов рассказал о своих предпочтениях в музыке

Чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Галлямов в интервью «СЭ» отметил, что разочаровался в российской музыкальной индустрии.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Разную. В свободное время одну, на разминке — совершенно другую.

— Приведи пару примеров.

— С удовольствием слушаю рок. Например, Hollywood Undead и Fall Out Boy, никуда и без Nirvana, Linkin Park. Или рэп — Tyga, Kid Cudi, Migos, Travis Scott.

— Это, скажем так, музыканты, которых вряд ли слушает твое поколение?

— Согласен. На мой взгляд, современная музыка — это фастфуд. Не вся, конечно, но большинство исполнителей буквально однодневки. Если посмотреть топ-чарты годичной давности, то многих артистов уже все забыли. Их проблема, что они все очень похожи друга на друга, не вкладываются в свое дело, а создают музыку на коленке. При первом знакомстве с музыкантом это может звучать даже мило, но долго такое слушать невозможно.

— Ты внимательно следишь за индустрией?

— Когда TikTok еще не был заблокирован в России, это была хорошая площадка для продвижения музыки. Я заходил в топ-чарты, слушал по 10-20 песен, но меня ничего не цепляло. Качество было низкосортным, тексты очень слабые. Все в основном делали ставку на припев, но больше ничего не вкладывали в свой трек.

— Так ты разочаровался в новой российской музыке?

— Можно и так сказать. Просто сравнивать продукты невозможно. Давай возьмем музыку условного Juicy J и молодого российского рэпера. Разница, увы, очевидна. Хотя талантливых ребят у нас хватает, а вот индустрии как таковой нет.