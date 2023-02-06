Галлямов не уверен, что парное катание будет прогрессировать

Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Галлямов ответил на вопрос «СЭ», как он представляет себе будущее фигурного катания.

«Когда ты видишь, что человек почти без четверных прыжков может претендовать на место в шестерке — тут уже появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать? Конечно, качество катания прогрессирует, — подчеркнул «СЭ» Александр Галлямов. — Прыжки будут развиваться. Тот же Малинин исполняет четверной аксель, который всеми силами пытался исполнить Юдзуру Ханю на Олимпиаде. Одиночное катание не держат в плане стоимости баллов, как это делают в парах. В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд? Все-таки четверной аксель — это зрелищность, а артистизмом можно разве что любоваться и восхищаться.

Мне непонятно, для чего парное катание стараются искусственно придерживать в развитии и в зрелищности. Почему-то не хотят вернуть высокую базовую стоимость четверных элементов. Да, я понимаю, что высокий риск травм у партнерш. Но если пара осознанно идет на этот риск, то, разумеется, элемент должен быть стабилен".