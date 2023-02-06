Галлямов назвал преимущество Леброна над Криштиану Роналду

Чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Галлямов рассказал «СЭ», за что он ценит звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Очень уважаю Леброна, — сказал «СЭ» Александр Галлямов. — Порой для мотивации смотрю нарезки его лучших моментов. Особенно часто останавливаюсь на видео с его блок-шотом, поставленным Андре Игудала в решающий момент седьмого матча финальной серии с «Голден Стэйт». Момент на грани фантастики.

Чем он так крут? В 38 лет человек играет на высоком уровне. Разрывает в лучшей лиге мира, показывает дикий уровень в каждом матче. Криштиану Роналду в 37 уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, хоть и остальные футболисты уезжают из топ-чемпионатов гораздо раньше, но Леброн в этом плане шикарен, он мечтает сыграть в одном из клубов НБА со своим сыном".

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (четырехкратный — самый ценный игрок финала НБА). Он выигрывал чемпионские титулы с тремя разными командами: дважды с «Майами» и по разу с «Кливлендом» и «Лейкерс».