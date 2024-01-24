Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Энберт: «Петросян на данный момент лучше технически, чем Валиева»

Энберт рассказал, в чем Петросян превосходит Валиеву
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт сравнил Камиллу Валиеву и Аделию Петросян.

«Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп. Думаю, что мы еще увидим от Камилы четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями. Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными прыжками сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Чемпионат России-2024 прошел с 20 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинске. Петросян выиграла турнир, набрав по сумме двух программ 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,40), а Валиева стала третьей (237,99).

На чемпионате России по прыжкам 16-летняя Петросян стала серебряным призером. Валиева не принимала участия в турнире.

Елизавета Туктамышева и&nbsp;Маргарита Базылюк. Туктамышева заработала 200 тысяч одним чистым элементом. Кто забрал больше всех денег на чемпионате по прыжкам?
Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александр Энберт
Софья Муравьева
0
Читайте также
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт: «Трусова делает свои песни с душой, я очень рад за нее»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости