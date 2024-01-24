Туктамышева заработала 200 тысяч одним чистым элементом. Кто забрал больше всех денег на чемпионате по прыжкам?

Определяем, сколько в рублях стоил один прыжок фигуриста на прошедшем турнире.

Чемпионат России по прыжкам не только открыл для зрителей новый формат в этом виде спорта и не только новых звезд — вроде Маргариты Базылюк, сделавшей каскад с двумя четверными сальховами через ойлер. Он дал фигуристам неплохо заработать — общий призовой фонд около 20 миллионов рублей, причем фигуристам не нужно было выходить на пик формы и катать физически изнуряющие программы на 3-4 минуты. Многие признавались, что чувствовали себя как на тренировке — нужно сделать четыре прыжка за полторы минуты, мол, ничего особенного.

В мировом спорте очень популярны расчеты — такой-то футболист получает миллион в неделю, 7 тысяч долларов в секунду и так далее. «СЭ» решил посчитать, сколько стоил один прыжок (или элемент в случае пар) для каждого фигуриста. И пришел к интересным выводам.

Например, те, кто убивался на попытках четверных в стиле камикадзе, как Елена Костылева, были не так «эффективны», как Елизавета Туктамышева, которая приехала только на командный турнир, вышла на полминуты, сделала два тройных прыжка (с одного упала) — и уехала с 272 тысячами рублей. На деле «чистыми» фигуристы получают обычно около половины суммы.

Туктамышева — неоспоримый лидер нашего рейтинга. Всего за командник, личный турнир и награждение специальными призами деньги заработали 23 фигуриста. Можете сказать, что не совсем корректно сравнивать пары и одиночников, — давайте оставим пары за скобками, хотя, на мой взгляд, абсолютно справедливо, что первые среди них Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Хоть у них и не такой высокий процент чистых элементов, но они отработали свои полтора миллиона рублей, будучи единственными, кто пошел на четверной выброс, причем три раза.

У одиночников за Туктамышевой и Дмитрием Алиевым располагаются Мария Гордеева, Арсений Федотов (главная звезда мужского турнира) и Евгений Семененко.

А вот сделавшая больше всего прыжков среди всех Маргарита Базылюк — лишь 14-я и 6-я среди одиночников. Один ее чистый прыжок стоил 36 363 рубля, то есть в 7,5 раза меньше. Зато о Базылюк узнали в мире. Международные форумы типа Reddit или GoldenSkate обсуждают нового «русского вундеркинда» после исторического каскада четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, впервые удавшегося женщине. Большинство просто восхищаются и пишут: «Как она это делает!» Люди более следящие и знающие скорее задаются вопросом, сколько она продержится наверху, «это же очередная девочка Тутберидзе?».

Костылева, получившая травму в финале командного турнира, и вовсе 22-я и «обгоняет» только Петра Гуменника. Их один чистый прыжок стоил около 15 тысяч рублей. И все вышеназванные суммы заработаны по делу — пока у фигурного катания есть спонсоры и интерес зрителей.