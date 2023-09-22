Энберт — о программе Валиевой: «Рад, что она продолжает искать новые грани своего таланта»

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт поделился мнением о короткой программе Камилы Валиевой в новом сезоне.

«У Камилы прекрасная короткая программа, которая ей очень подходит. Мне очень понравилось! Мне кажется, Камила себя прекрасно чувствует в этом образе — я рад, что она продолжает искать новые грани своего таланта, пробует и ставит что-то новое. Мне как зрителю приятно за этим наблюдать», — цитирует Энберта Газета.ru.

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»). Произвольная программа 17-летней спортсменки поставлена на музыку из фильма «Черная пантера».

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