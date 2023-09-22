В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«В уникальном дворце спорта — две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу. Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур», — написал Собянин в Telegram-канале.

Центр Тутберидзе находится на юго-западе Москвы в Ясенево. Комплекс будет включать соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест, тренировочную ледовую арену, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, 2 тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Тутберидзе — заслуженный тренер России по фигурному катанию. Она тренировала олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку — 2022 Анну Щербакову и других спортсменов.