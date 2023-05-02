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Акопова и Рахманин возобновят подготовку к сезону с 15 мая

Алина Савинова
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Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин возобновят подготовку к сезону с 15 мая.

«Лечение и восстановление Карины заняло немало времени, поэтому мы старались не форсировать нагрузки. Но сейчас уже можно говорить о том, что Карина восстановилась, а дальше, когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием. Программы ребятам на новый сезон поставлены, их детали раскрывать пока не буду, но скажу так — мне нравится. Сейчас у Карины и Никиты несколько дней отдыха, но уже 15 мая возвращаемся на лед и начинаем планомерную подготовку к контрольным прокатам», — приводит ТАСС слова тренера фигуристов Федора Климова.

Спортивная пара снялась с четвертого этапа «Гран-при России» по фигурному катанию и пропустила чемпионат страны из-за травмы спины Акоповой.

Источник: https://tass.ru/sport/17657415
Фигурное катание
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