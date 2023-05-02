Стало известно, под какие песни выступят фигуристы на шоу Авербуха в честь Дня Победы

Российские фигуристы выступят под живое исполнение военных песен на шоу Ильи Авербуха 4 мая, причем все номера будут исполнены впервые, следует из пресс-релиза организаторов, оказавшегося в распоряжении «СЭ».

В программе примет участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с сольным номером и в паре с Александром Энбертом, для которого специально выучила новые парные элементы, в том числе тодес. Чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов выйдут на лед вместе со своей дочерью Полиной под песню «Темная ночь», победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — под вальс «Синий платочек», Матвей Ветлугин — под песню Булата Окуджавы «До свиданья, мальчики». Впервые после декрета выйдет на лед танцорша Александра Степанова в паре с Иваном Букиным. Также в программе Дарья Усачева, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Алина Горбачева, Александр Самарин, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Артем Федорченко и другие.

Ледовое шоу пройдет целиком под живую музыку в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, две песни исполнит актриса Елизавета Арзамасова.