Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России
Российская фигуристка Софья Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России среди юниоров.
«Большое спасибо всем моим болельщикам за веру и поддержку», — написала Акатьева в сторис Instagram.
Сторис Софьи Акатьевой.
Фото Instagram
В финале Кубка России Акатьева неудачно выступила в короткой программе и была четвертой, но в произвольной она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка.
По сумме выступлений фигуристка набрала 222,22 балла и заняла первое итоговое место.
Новости