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Сегодня, 23:13

Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Софьи Акатьевой.
Фото Instagram

Российская фигуристка Софья Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России среди юниоров.

«Большое спасибо всем моим болельщикам за веру и поддержку», — написала Акатьева в сторис Instagram.

Сторис Софьи Акатьевой. Фото Instagram
Сторис Софьи Акатьевой.
Фото Instagram

В финале Кубка России Акатьева неудачно выступила в короткой программе и была четвертой, но в произвольной она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка.

По сумме выступлений фигуристка набрала 222,22 балла и заняла первое итоговое место.

Фигурное катание
Софья Акатьева
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