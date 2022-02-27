Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России

Российская фигуристка Софья Акатьева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в финале Кубка России среди юниоров.

«Большое спасибо всем моим болельщикам за веру и поддержку», — написала Акатьева в сторис Instagram.

Сторис Софьи Акатьевой. Фото Instagram

В финале Кубка России Акатьева неудачно выступила в короткой программе и была четвертой, но в произвольной она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка.

По сумме выступлений фигуристка набрала 222,22 балла и заняла первое итоговое место.