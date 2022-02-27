Мишина поделилась впечатлениями от командного турнира на Олимпиаде

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями от участия в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине.

«Командник. Как долго мы ждали объявления состава, и как быстро пролетел турнир! За несколько дней мы испытали столько эмоций, где-то двухмесячный запас.

Командные соревнования — это история совсем не про страх и волнение. Иногда я даже начинаю завидовать спортсменам командных видов спорта. Выходя на лед, чувствуешь такую поддержку за спиной, что готов откатать хоть две произволки. А после бежишь скорее в кик обниматься с командой.

Самое сложное начинается после выступления, когда болеешь за своих друзей. Это очень волнительно, просто ооооочень! Кажется, что, когда выступаешь сам, переживаешь меньше раз в сто. Конечно, мы кричали, хлопали, прыгали и даже танцевали, поддерживали наших ребят. И самое главное, что радовались друг за друга во много раз больше, чем лично за себя", — написала Мишина в Instagram.

Сборная России выиграла золотые медали Олимпиады в командном турнире. В составе команды выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Мишина и Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.