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Сегодня, 20:35

Международный союз конькобежцев не планирует отменять ближайшие запланированные турниры

Екатерина Савостина
Корреспондент

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует отменять или переносить ближайшие запланированные турниры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Международный союз конькобежцев внимательно следит за развитием ситуации и считает безопасность спортсменов наивысшим приоритетом. ISU в случае необходимости готов оказать финансовую поддержку спортсменам», — говорится в заявлении.

Ранее ISU заявили ТАСС о том, что участие сборной России по фигурному катанию в чемпионате мира 2022 года в Монпелье под вопрос не ставилось.

Источник: https://tass.ru/sport/13883939
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