Международный союз конькобежцев не планирует отменять ближайшие запланированные турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует отменять или переносить ближайшие запланированные турниры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Международный союз конькобежцев внимательно следит за развитием ситуации и считает безопасность спортсменов наивысшим приоритетом. ISU в случае необходимости готов оказать финансовую поддержку спортсменам», — говорится в заявлении.

Ранее ISU заявили ТАСС о том, что участие сборной России по фигурному катанию в чемпионате мира 2022 года в Монпелье под вопрос не ставилось.