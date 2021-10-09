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Акатьева, Петросян, Жилина и Муравьева выступят в финале юниорского «Гран-при» в Осаке

21:13
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Стали известны участницы финала юниорского «Гран-при» в женском одиночном катании сезона-2021/22.

В финал отобрались четыре российские фигуристки — Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Муравьева.

Также в финале выступят Линдси Торнгрен и Изабо Левито из США. Еще одно место отдадут японской спортсменке.

Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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