Акатьева, Петросян, Жилина и Муравьева выступят в финале юниорского «Гран-при» в Осаке
21:13
Стали известны участницы финала юниорского «Гран-при» в женском одиночном катании сезона-2021/22.
В финал отобрались четыре российские фигуристки — Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Муравьева.
Также в финале выступят Линдси Торнгрен и Изабо Левито из США. Еще одно место отдадут японской спортсменке.
Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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