Лутфуллин, Сарновский, Яблоков и Рухин выступят в финале «Гран-при» среди юниоров
21:30
Определились участники финала «Гран-при» среди юниоров сезона-2021/22 в мужском одиночном катании.
В финале выступят четыре российских фигуриста — Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и Егор Рухин.
Также в финал отобрались Уэсли Чу из Канады и Илья Малинин из США. Еще одно место отдадут японскому одиночнику по wild card.
Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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