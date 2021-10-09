Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Лутфуллин, Сарновский, Яблоков и Рухин выступят в финале «Гран-при» среди юниоров

21:30
Теги:

Определились участники финала «Гран-при» среди юниоров сезона-2021/22 в мужском одиночном катании.

В финале выступят четыре российских фигуриста — Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и Егор Рухин.

Также в финал отобрались Уэсли Чу из Канады и Илья Малинин из США. Еще одно место отдадут японскому одиночнику по wild card.

Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
0