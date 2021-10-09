Муравьева заняла первое место на этапе юниорского «Гран-при» в Линце
20:48
Российская фигуристка Софья Муравьева одержала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. По сумме двух выступлений она получила 211,81 балла.
Второе место заняла Изабо Левито из США. За короткую и произвольную программу она получила 208,31 балла.
Замкнула тройку еще одна россиянка — Анастасия Зинина. Она допустила два падения в произвольной программе и по сумме выступлений набрала 190,66 балла.
Линц, Австрия
«Гран-при» среди юниоров
7-й этап
Девушки
Произвольная программа
1. Софья Муравьева (Россия) — 138,53
2. Изабо Левито (США) — 136,99
3. Анастасия Зинина (Россия) — 120,89
Итог
1. Софья Муравьева (Россия) — 211,81
2. Изабо Левито (США) — 208,31
3. Анастасия Зинина (Россия) — 190,66
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