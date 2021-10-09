Муравьева заняла первое место на этапе юниорского «Гран-при» в Линце

Российская фигуристка Софья Муравьева одержала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. По сумме двух выступлений она получила 211,81 балла.

Второе место заняла Изабо Левито из США. За короткую и произвольную программу она получила 208,31 балла.

Замкнула тройку еще одна россиянка — Анастасия Зинина. Она допустила два падения в произвольной программе и по сумме выступлений набрала 190,66 балла.

Линц, Австрия

«Гран-при» среди юниоров

7-й этап

Девушки

Произвольная программа

1. Софья Муравьева (Россия) — 138,53

2. Изабо Левито (США) — 136,99

3. Анастасия Зинина (Россия) — 120,89

Итог

1. Софья Муравьева (Россия) — 211,81

2. Изабо Левито (США) — 208,31

3. Анастасия Зинина (Россия) — 190,66