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Аделия Петросян стала победительницей юниорского этапа «Гран-при» в Любляне

17:46
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Российская фигуристка Аделия Петросян одержала победу на юниорском этапе «Гран-при» в Любляне.

За произвольную программу россиянка получила 139,71 балла. По сумме двух программ она набрала 210,57 балла.

Второе место заняла ее соотечественница Софья Самоделкина (205,67). Тройку замкнула Линдси Торнгрен из США (193,77).

Любляна, Словения

«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап

Девушки

Итог

1. Аделия Петросян (Россия) — 210,57

2. Софья Самоделкина (Россия) — 205,67

3. Линдси Торнгрен (США) — 193,77

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Екатерина Савостина все материалы автора

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