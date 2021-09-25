Глейхенгауз: «Трусова сама попросилась поехать в Сызрань»

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» прокомментировал участие в первом этапе Кубка России подопечной штаба Этери Тутберидзе Александры Трусовой и ее снятие после короткой программы.

— В Сызрань она сама попросилась поехать. Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях. Понятно, что в планах он был еще на прокатах. Потому что количество сделанных ею чистых попыток на тренировках, в прокатах, под музыку было огромное, и мы были удивлены, что он не получился в Челябинске. Но у всех есть свои проблемные места. Ей надо это перебороть. И мы стараемся сделать это быстрее, чем начнутся главные отборочные турниры.

О снятии Трусовой стало известно вечером после первого дня соревнований, когда она лидировала с результатом 74,53 балла.

Полностью эксклюзивное интервью с Даниилом Глейхенгаузом читайте вскоре на сайте «СЭ».